مجلس بغداد يصوت على “قدسية” مدينة الكاظمية

2019/09/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادصوت مجلس محافظة بغداد، الاربعاء، على مسودة قانون حفظ قدسية مدينة الكاظمية، الذي قدم من قبل رئيس لجنة الشؤون الدينية علي الكرعاوي.وقال الكرعاوي في بيان، تلقته “كلكامش برس”، إن “مجلس محافظة بغداد صوت على مسودة قانون حفظ قدسية مدينة الكاظمية، الذي قدم من قبل رئيس لجنة الشؤون الدينية علي الكرعاوي”.واضاف، أن “القانون يأتي حفاظا على القدسية التي تتمتع بها هذه المنطقة التي تضم مرقدي الامام موسى بن جعفر والامام محمد الجواد عليهما السلام”.وبين ان “هذا القانون يهيئ الأجواء المناسبة لآداء مراسيم الزيارة ومنع أي ظاهرة تخلل بالنظام العام ومنع المساس بالامامين الكاظمين”.

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