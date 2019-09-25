صالح: لن نستخدم الخيار العسكري مع الجيران كما فعل صدام

2019/09/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، عدم استخدام العراق الخيار العسكري في التعامل مع جيرانه.‏

وقال صالح في كلمته من مقر الامم المتحدة، وتابعتها “كلكامش برس”، إن “تعامل العراق مع جيرانه قائم على التافهم ضمن السياقات الدبلوماسية ولغة الحوار بعيدًا عن السلاح والحرب”.‏

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