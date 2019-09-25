2019/09/25 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل وافقت ايران على تعديلات في الاتفاق النووي ؟

أعلن مصدر إيراني مطلع، أن #طهران أبدت استعداها للنظر في مقترحات حول

الاتفاق النووي تقضي بخفض فترة تنفيذه إذا رفعت واشنطن كافة إجراءات

الحظر على طهران.وأوضح المصدر لقناة العالم، أن من بين المقترحات هو أن تستكمل إيران

ومجموعة 5+1 التزاماتها قبل الموعد المقرر بالاتفاق النووي.وأضاف أن المقترحات أيضا أن يتم إقرار البروتوكول الإضافي في مجلس

الشوى الإسلامي مقابل أن يقر الكونغرس الأميركي الاتفاق النووي، مع

إلغاء جميع إجراءات الحظر المفروضة على #ايران.وكانت وسائل اعلام تناولت خلال اليومين الماضيين أنباء عن قبول إيران

بإدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي.

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