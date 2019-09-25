2019/09/25 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

ذهبت العلاقة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وإدارة النادي الفرنسي، إلى مسار مختلف خلال الفترة الأخيرة.

فقد ذكر موقع “le 10 sport” الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن اتصالات حدثت بين إدارة سان جيرمان ونيمار في الأيام الأخيرة، من أجل تهدئة الوضع بين الطرفين، بعدما توترت العلاقة خلال شهور الصيف، بسبب رغبة اللاعب في الرحيل إلى برشلونة.

وأشار الموقع إلى أن احتمالية تجديد سان جيرمان لعقد نيمار، هذا الموسم، ليست مستبعدة، موضحًا أن بقاء النجم البرازيلي قد يعود إلى إدراكه صعوبة العودة للبلوجرانا، الصيف المقبل.

وقد يدعم قرار نيمار التصريحات الأخيرة لفيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، الذي اعتبر أن صفقة عودة لاعب البي إس جي إلى كامب نو تمثل “مخاطرة اقتصادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يبتعد خطوة عن برشلونة لهـذا السبب ) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يبتعد خطوة عن برشلونة لهـذا السبب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).