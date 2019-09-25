2019/09/25 | 17:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان العِراقُ مُقبلٌ على تَطوراتٍ ايجابيةٍ هامةٍ، أَمنياً و سياسياً و اقتصادياً.
وقال رئيس الجمهورية بكلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيوريوك” ان التَأَريخ سَوفْ يُسجلُ أَنَّ العراقيينَ استطَاعوا بِوحدتِهم وإِرادتهِم الصَلبةِ وبالدَورِ الكَبيرِ للمرجعيةِ الدينيةِ من إِسقاطِ المَشروعِ التَكفيريّ لتنظيم “داعش” وحِمايةِ العالمِ من شُرورِهِ ”.
وأضاف” ان العِراقُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح من نيويورك: العِراقُ مُقبلٌ على تَطوراتٍ ايجابيةٍ هامةٍ أَمنياً و سياسياً و اقتصادياً) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس الجمهورية بكلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيوريوك” ان التَأَريخ سَوفْ يُسجلُ أَنَّ العراقيينَ استطَاعوا بِوحدتِهم وإِرادتهِم الصَلبةِ وبالدَورِ الكَبيرِ للمرجعيةِ الدينيةِ من إِسقاطِ المَشروعِ التَكفيريّ لتنظيم “داعش” وحِمايةِ العالمِ من شُرورِهِ ”.
وأضاف” ان العِراقُ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح من نيويورك: العِراقُ مُقبلٌ على تَطوراتٍ ايجابيةٍ هامةٍ أَمنياً و سياسياً و اقتصادياً) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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