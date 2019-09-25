برهم صالح من نيويورك: العِراقُ مُقبلٌ على تَطوراتٍ ايجابيةٍ هامةٍ أَمنياً و سياسياً و اقتصادياً

2019/09/25 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان العِراقُ مُقبلٌ على تَطوراتٍ ايجابيةٍ هامةٍ، أَمنياً و سياسياً و اقتصادياً.وقال رئيس الجمهورية بكلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة‬ في نيوريوك” ان التَأَريخ سَوفْ يُسجلُ أَنَّ العراقيينَ استطَاعوا بِوحدتِهم وإِرادتهِم الصَلبةِ وبالدَورِ الكَبيرِ للمرجعيةِ الدينيةِ من إِسقاطِ المَشروعِ التَكفيريّ لتنظيم “داعش” وحِمايةِ العالمِ من شُرورِهِ‬ ‬ ”.وأضاف” ان العِراقُ […]

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