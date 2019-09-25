الداخلية تعلن ضبط عجلة محملة بمحاصيل ممنوعة من الاستيراد في ديالى

2019/09/25 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت وزارة الداخلية،الأربعاء،عن ضبط عجلة محملة بمحصولي الجزر والهانة الممنوعين من الاستيراد في محافظة ديالى.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت/ميديا نيوز/نسخة،ان” مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط عجلة محملة بمحصول الجزر والهانة الممنوع من الاستيراد في محافظة ديالى ،لافتا […]

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