2019/09/25 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تهيئة 300 قطعة ارض لبناء مدارس ضمن المشروع الوطني

تأریخ التحریر: : 2019/9/25 17:54

• 8 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهيئة 300 قطعة ارض لبناء مدارس ضمن المشروع الوطني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهيئة 300 قطعة ارض لبناء مدارس ضمن المشروع الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).