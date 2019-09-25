2019/09/25 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أثار سعي الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي لعزل رئيس البلاد، دونالد ترامب، الكثير من الأسئلة حول الخطوات المتبعة لإتمام هذا الإجراء واحتمالية تجسيده.وأعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ بالنظر في مسألة عزل ترامب على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فكيف يمكن أن تسير عملية العزل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من سيرأس الولايات المتحدة في حال عزل ترامب؟ وكالة خطوة برس.

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