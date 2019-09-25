2019/09/25 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارافاد مصدر مطلع، يوم الاربعاء، بمصرع شخص وجرح اخرين، وحدوث اضرار مادية كبيرة اثر تصادم عجلتين على طريق "الچمالية" في كربلاء.

وقال المصدر لوكالة النبأ للاخبار، انه "هرعت فرق انقاذ مكونة من عجله حوضيه وعجلة اسعاف الى مكان الحادث حيث تم وضع طوق حول مكان الحادث وانقسمت الى فرقتين فرقه تقوم بتبريد النفط الاسود تحسبا من حدوث حادث حريق واخرى وفرقه اخرى قامت بأخراج المصابين".

واوضح، ان "الحادث جاء نتيجة تصادم عجلتين نوع صهريج محمل بالنفط الاسود 3600 لتر وعجله نوع اكتروز"، مؤكد ان "سبب الحادث هو السرعه وعدم الانتباه".

وتابع، "تم أخراج المصابين والجثه لصاحب الصهريج الذي كان محشور داخل قمره السائق حيث استخدمت اجهزه القطع والفصل في الحادث".

واشار المصدر الى، ان "الاضرار البشريه للحادث هي وفاة شخص واحد الاضرار اما المادية هي متوسطة".

ولفت الى، انه "تم العثور على مبلغ من المال قدره 200 دولار و 100,000 الف دينار عراقي بحوزه المتوفي تم تسليمها بوصل اصولي لذويه".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مصرع شخص واصابة اخرين بحادث مروع في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مصرع شخص واصابة اخرين بحادث مروع في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).