اللويزي: الكرد استولوا على الابار النفطي في ثلاث مناطق بنينوى

2019/09/25 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، اليوم الأربعاء، عن استمرار سيطرة واستيلاء الكرد على الآبار النفطية في ثلاث مناطق ضمن الحدود الإدارية لنينوى.وقال اللويزي، في حديث لـ النبأ للإخبار، ان "حفر الآبار النفطية من قبل إقليم كردستان لا يزال مستمر في المناطق المحاذية للشريط الحدودي لمناطق كردستان".

وأضاف، ان "الكرد تمددوا أكثر حتى وصلوا إلى مناطق القوش والشيخان والخازر، وحفروا الابار النفطية ومنعوا العوائل العربية من العودة الى تلك المناطق، خوفا من فضح ممارساتهم المتمثلة في تهريب النفط".

وأوضح، ان "تلك المناطق يفترض ان تكون مناطق متنازع عليها لم يحسم مصيرها بعد، بالتالي لا يحق للكرد التلاعب بمقدرات تلك المدن".



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