السودان يعلن القبض على 13 شخصًا من

2019/09/25 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

ألقت قوات تابعة للجيش السوداني، القبض على 13 شخصًا من عصابات التهريب والاتجار بالبشر، كما أوقفت 120 مه...

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