العمل تعلن الوجبة الخامسة من الاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية

2019/09/25 | 18:04

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بغداد:سومر نيوز

أعلن وزير العمل، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، باسم عبدالزمان، الأربعاء، الوجبة الخامسة من الأسر المشمو...

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