صالح من نيويورك: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار

2019/09/25 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

جدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، التأكيد على أن العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، داعياً إلى بناء منظومة أمنية مشتركة في المنطقة، وفيما لفت إلى أهمية تمكين السوريين من تقرير مستقبلهم “من دون وصاية وتدخل”، أكد أن استمرار الحرب على اليمن مدعاة لقلق كبير.

وقال صالح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتابعتها “الاتجاه برس”، إن “مشروع داعش الإرهابي كان مخططاً لتدمير العراق والمنطقة، وإن التأريخ سيسجل أن العراقيين تمكنوا وعبر دور المرجعية الدينية من إسقاط المشروع التكفيري”.

وأشار إلى أن “الاستقرار المتحقق في العراق إنجاز مهم يجب الحفاظ عليه”، مؤكداً أن “التحديات ما زالت ماثلة واستحقاقات النصر على الإرهاب تتطلب تكاتفاً إقليمياً ودولياً”.

وأوضح صالح أن “العراق بحاجة إلى إعادة اعمار شاملة”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وأن الفساد هو الممول الأساسي للإرهاب والعنف”.

وأضاف: “لا نريد حرباً جديدة ولن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار”، داعياً إلى “بناء منظومة أمنية مشتركة في المنطقة والتأسيس لنظام تكامل اقتصادي وأمني”.

وأكد صالح أن “العراق يرتبط مع إيران بوشائج دينية وثقافية ومصالح مشتركة”، مبيناً في الوقت نفسه أن “مصلحة المنطقة تحتم أن يكون العراق جسراً للتفاهم بين الدول”.

وبشأن الوضع السوري، ذكر صالح أن “استمرار الوضع المأساوي في سوريا يستوجب جهوداً فعلية لتمكين السوريين من تقرير مستقبلهم من دون وصاية وتدخل”.

وفيما يخص اليمن، قال صالح إن “استمرار الحرب على اليمن مدعاة لقلق كبير”، مشدداً في الوقت نفسه على “ضرورة ايجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية”.

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