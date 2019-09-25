مفوضية تكشف عن وفاة 240 معتقلاً في نينوى جراء التعذيب

2019/09/25 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي الجربا، اليوم الأربعاء، ان المفوضية رصدت تشديداً في العقوبات على متهمين بدون أدلة.

وقال الجربا في بيان ورد لشفق نيوز ان "اعترافات كثيرة تنتزع بالتعذيب وتبنى عليها أحكام بالسجن المؤبد والإعدام"، منوها الى ان "من يمثل القانون في العراق هو من يقوم بخرقه في التحقيق مع المتهمين"، حسب قوله.

وبين الجربا ان "مكتب المفوضية في نينوى تلقى شكاوى بوفاة 240 معتقلا جراء التعذيب، وان 36000 محكوم وموقوف في سجون العراق أغلبهم تعرض للتعذيب".

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