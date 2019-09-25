ضمن المشروع الوطني.. التربية تهيئ 300 قطعة ارض لبناء مدارس بمختلف السعات

2019/09/25 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن تهيئة 300 قطعة ارض موزعة على مختلف مديرياتها في المحافظات بغية بناء مدارس فيها ذات سعات دراسية مختلفة ، للمساهمة في فك حالة الدوام الثنائي والثلاثي الذي تُعاني منه أغلب مدارس البلاد ، مبينة ان هذا المشروع يقع ضمن المشروع الوطني الذي يتبناه مكتب رئيس الوزراء / وحدة الاصلاح الاقتصادي .





وذكر المكتب الإعلامي، في بيان تلقته "الغد برس"، أن "قسم الأملاك والأراضي في المديرية العامة للتخطيط التربوي التابعة للوزارة يتولى متابعة هذا الملف التربوي الذي يشمل بناء تلك المدارس بسعات المختلفة ، حيث تم توزيع عدد القطع على المديريات العامة للتربية بواقع 15 قطعة ارض لكل واحدة منها".

واكد ان "العراق يعاني منذ عدة سنوات من التراجع في بناء مؤسساته العلمية والتربوية ، فضلاً عن تأثيرات الحروب واحتلال داعش الإرهابي للمحافظات العراقية ، مما خلف بدوره دماراً وخراباً كبيراً في هذا المجال الحيوي الذي يحتاج الى تكاتف الجميع بغية خلق مناخ دراسي يليق بأبنائنا الطلبة الاعزاء".

وعبرت الوزارة عن "شكرها وتقديرها لجهود المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة لتفاعلها في هذا المجال والاهتمام بالقطاع التعليمي واعطاء المؤسسة التربوية أهميتها وقيمتها كواحدة من الصروح العلمية".

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