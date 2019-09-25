الاعمار تناقش زيادة تخصيص الوحدات السكينة للقوات الامنية الى 20%

2019/09/25 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، عن مناقشة تخويل المحافظات توزيع الوحدات السكنية على المستحقين وزيادة تخصيص الوحدات للقوات الامنية من 10% الى 20%.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الوزير بنكَين ريكاني ترأس اجتماع الجلسة السادسة عشر للمجلس الوطني للاسكان بحضور اعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والوكلاء والمفتش العام للوزارة والمديرين العامين لدوائر (صندوق الاسكان، الاسكان) ومديرية البلديات العامة".

واضافت انه "جرى اثناء الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، ومن اهمها تخويل المحافظات بتوزيع الوحدات السكنية المتبقية على المستحقين وزيادة نسبة تخصيص الوحدات السكنية من 10% الى 20% للقوات الامنية والمسلحة، وامكانية شمول شهدائها باطفاء اقيام الوحدات السكنية مثل ما معمول به في مؤسسة الشهداء".

وتابعت انه "تم مناقشة الطلبات المتعلقة بتعديل آليات التسديد لبعض المجمعات السكنية في المحافظات، فضلا عن استعراض وبحث عدد من المقترحات والطلبات المتعلقة بمؤسسات ووزارات الدولة كافة".

يذكر ان المجلس الوطني للإسكان يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ فعاليات السياسة الوطنية للإسكان في العراق التي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2010، فضلا عن رسم الستراتيجيات المتعلقة بالإسكان والتوصيات الخاصة بإقرار المشاريع السكنية واقتراح تعديل التشريعات التي تتعارض أو تؤخر السياسة الوطنية للإسكان.

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