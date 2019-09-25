2019/09/25 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن تيار الحكمة في بابل سالم طحمير الادارة المحلية للمحافظة وبعض اعضاء المجلس مسؤولية تعطيل المشاريع الخدمية نتيجه انشغالهم بالخلافات المادية والشخصية مما عطل المشاريع.وقال في بيان “ان وزارة التخطيط صادقت على جملة من المشاريع الخدمية بالمحافظة في موازنه 2019 لكن المشاريع لا زالت حبيسة ادراج وزارة التخطيط بسبب الخلافات بين المحافظ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب سالم طحمير: سنضطر الى كشف الحقائق امام ابناء بابل وفضح اسماء اعضاء مجلس المحافظة التي تسبب بتعطيل المشاريع الخدمية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب سالم طحمير: سنضطر الى كشف الحقائق امام ابناء بابل وفضح اسماء اعضاء مجلس المحافظة التي تسبب بتعطيل المشاريع الخدمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).