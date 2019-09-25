العراق يعلن العمل على خفض انتاج النفط

2019/09/25 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن العراق ستعمل على خفض إنتاجها من النفط بصورة أكبر خلال شهر أكتوبر مقارنة بمستويات شهر سبتمبر، وأكد أنه لا توجد حاجة لانعقاد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك بعد الهجمات على منشأتي أرامكو.

ولم تتأثر أسعار النفط بهذه التصريحات، فقد تراجعت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 0.35% ليتداول عند مستوى 56.55 دولار للبرميل خلال الساعة الأخيرة، وذلك مع ترقب بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات النفط الأمريكي.

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