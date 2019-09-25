2019/09/25 | 18:21

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اعلنت امانة بغداد عن فتح ثلاثة ازقة مغلقة سنة 2007 جنوب

بغداد الامانة بينت قيام ملاكاتها في بلدية الكرادة برفع الكتل الكونكريتية

وفتح الازقة 1 ، 2 ، 17 ضمن منطقة الزعفرانية المحلة 961 بعد استحصال

الموافقات اللازمة لتباشر بعد ذلك الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف

وتاهيل الازقة

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