خروج قطارعن السكة وعدد من القتلى والجرحى في ايران

2019/09/25 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أعلن مسؤول في السكك الحديد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان عددا من مقطورات قطار نقل الركاب من زاهدان (جنوب شرق) الى طهران، خرجت

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