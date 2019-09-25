“بالصور” وزير الداخلية يستأنف نشاطه الميداني عقب عودته من الصين.. زيارة مفاجئة بمفرده لدائرة البطاقة الموحدة في زيونة

2019/09/25 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق استأنف وزير الداخلية ياسين الياسري نشاطه الميداني عقب عودته من الصين في تتبع العوائق التي تعترض معاملات المواطنين في المديريات التابعة للوزارة.وأظهرت صور رصدتها “يس عراق” الياسري وهو يقوم بزيارة مفاجئة بمفرده لتفقد سير العمل في دائرة البطاقة الموحدة في منطقة زيونة ببغداد.وظهر الياسري وهو يتجول من دون حمايات ترافقه […]

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