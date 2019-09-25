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روحاني: الشرق الأوسط يحترق بنار الحرب والعدوان والاحتلال والتعصبات المذهبية والطائفية والتطرف

العالم الاسلامي ايران

روحاني: الشرق الأوسط يحترق بنار الحرب والعدوان والاحتلال والتعصبات المذهبية والطائفية والتطرف

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 18:19

روحاني: الشرق الأوسط يحترق بنار الحرب والعدوان والاحتلال والتعصبات المذهبية والطائفية والتطرف

روحاني: الشرق الأوسط يحترق بنار الحرب والعدوان والاحتلال والتعصبات المذهبية والطائفية والتطرف

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