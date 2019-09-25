“بالفيديو” عراك بالايدي داخل مكتب الخطوط الجوية العراقية في عمان اثر مشادة كلامية بين امريكية من أصل عراقي وموظفين!

2019/09/25 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وقعت مشادة كلامية بين إمرأة اميركية من اصول عراقية وموظف في مكتب الخطوط الجوية العراقية في الاردن قبل ان تنتهي الى مشاجرة وعراك بالايدي مع الرجل الذي كان يرافقها.وحمل مقطع الفيديو الذي رصدته “يس عراق” اهانات وجهتها المرأة الى أحد الموظفين حيث تعالى صوتها قبل ان يطلب منها الموظف ان تتحدث […]

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