أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية لاستيرادها نفطًا إيرانيًا

2019/09/25 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

فرضت

الولايات المتحدة اليوم الأربعاء؛ عقوبات على شركات صينية ومدرائها، بتهمة ”نقل

نفط من إيران عن علم“ في ”انتهاك“ للحظر الأمريكي على هذا البلد، وفق ما أعلن وزير

الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي

خطاب في نيويورك، أوضح بومبيو، أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس

دونالد ترامب، الذي تعهد الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ“تشديد“

العقوبات ”طالما استمر سلوك إيران التهديدي“.

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