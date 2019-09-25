واع تنشر نص كلمة رئيس الجمهورية في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة

2019/09/25 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، نص كلمة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

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