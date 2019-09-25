طارق حرب يوضح “الموقف القانوني” لاقالة العبادي

2019/09/25 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلق الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، على الجدل المثار حول قانونية قرار رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري القاضي بإقالة المحافظ كرار العبادي.

وقال حرب لـ”كلكامش برس”، إن “قرار الإقالة مخالف لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ٢١ المعدل لسنة ٢٠٠٨، والذي يشترط بأن يقال المحافظ بعد استجوابه والتصويت بالاغلبية المطلقة”، لافتًا إلى أنه “بعد صدور المرسوم الجمهور واداء المحافظ اليمين الدستورية لا يمكن إقالته إلا من خلال محددات قانون المحافظات”.

وحول اتهام المحافظ بتزوير اوراقه الثبوتية أوضح حرب أن “الاتهام بالتزوير لا يسمح لرئيس المجلس بإقالة المحافظ، وإنما تحول القضية إلى القضاء وهو من يحكم فيها، فيما يمارس المحافظ دوره وكافة صلاحيات أثناء وجود الدعوة امام المحكمة”.

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