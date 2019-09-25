تحذير أمني من خطورة متصفح

2019/09/25 | 19:08

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متابعة :سومر نيوز

حذرت شركة "مايكروسوفت" مستخدمي "إكسبلورر" من ثغرة أمنية خطيرة في متصفحها، تمكّن مخترقي الأنظمة من الس...

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