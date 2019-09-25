2019/09/25 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تحذير أمني من خطورة متصفح "إنترنت إكسبلورر") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
حذرت شركة "مايكروسوفت" مستخدمي "إكسبلورر" من ثغرة أمنية خطيرة في متصفحها، تمكّن مخترقي الأنظمة من الس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحذير أمني من خطورة متصفح "إنترنت إكسبلورر") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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