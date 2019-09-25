الحشد الشعبي يكثف من انتشاره على الطريق الرابط بين خانقين – بعقوبة

2019/09/25 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات الحشد الشعبي من انتشارها على الطريق المخصص لسير زائري الاربعينية الوافدين من منفذ المنذرية في محافظة ديالى وصولا الى العاصمة بغداد .وذكر اعلام الحشد في بيان اليوم أن “قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي كثفت من انتشارها ومرابطاتها على الطريق المخصص بمسير الزائرين من منفذ المنذرية في قضاء خانقين وصولا الى بغداد […]

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