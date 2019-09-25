وزيرة فرنسية: دعونا نحمي الايزيديين من الاٍرهاب، استقبلنا 100 عائلة منهم، فلنكمل ..

2019/09/25 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باريس دعت السياسية الفرنسية “مارلين شيبا” والتي تشغل منصب وزيرة المساواة بين المرأة والرجل في حكومة فيليب منذ 17 مايو 2017، حكومتها والعالم الى حماية الايزيديين من الإرهابيين بعد ان شاركا معاً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام الماضية.ونشرت “شيبا” تغريدة على حسابها الشخصي في شبكة التواصل الأجتماعي “التويتر”وقالت …

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