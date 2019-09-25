برهم صالح:تضحيات القوات الأمنية والحشد والدور الكبير للمرجعية أسقطا مشروع داعش

2019/09/25 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الأربعاء، أن مشروع تنظيمِ داعشٍ الإرهابيّ كانَ مُخططاً خبيثاً لتدميرِ العِراق و المِنطقة لولا التَضحيات الكبيرة التي سَجلها الشعب العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي، مشيدا بالدور الكبير للمرجعية الدينية في اسقاط المشروع التكفيري لـ”داعش”.وقال صالح في كلمة العراق التي القاها امام الجمعية العامة للامم المتحدة “لقد استباحَ الإرهابُ

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