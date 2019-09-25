2019/09/25 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي، انتشارها في الطريق الخاص بمسير الزائرين الوافدين من خانقين الى منفذ المنذرية بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي كثفت من انتشارها ومرابطاتها في الطريق الخاص بمسير الزائرين من خانقين الى منفذ المنذرية من اجل توفير الحماية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يكثف انتشاره بطرق مسير الزائرين الوافدين في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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