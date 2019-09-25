2019/09/25 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن فتح ثلاثة ازقة مغلقة منذ عام 2007 جنوب بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن ملاكاتها “في بلدية الكرادة قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة 1 ، 2 ، 17 ضمن منطقة الزعفرانية المحلة 961 بعد استحصال الموافقات اللازمة لتباشر بعد ذلك الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح ثلاثة ازقة مغلقة منذ 12 عاماً في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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