2019/09/25 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مدرب المنتخب الوطني، سريشتكو كاتانيتش، الى مدينة اوربيرو السويدية، من اجل مراقبة اللاعبين العراقيين المغتربين تمهيداً لضمهم الى كتيبة اسود الرافدين.كاتانيتش تواجد مع وكيل اعمال اللاعب ياسر قاسم وشقيق اللاعب احمد ياسين، زيد ياسين في مدينة اوربيرو، حيث سيحضر لقاء فريق المدينة امام اوسترسوند الذي يضم ايضاً العراقي ريوان امين، المنضم حديثاً لكتيبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش في السويد لحضور مباراة ياسر قاسم وريوان امين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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