2019/09/25 | 19:23

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الإفراج عن الناقلة البريطانية مع إبقاء ملفها مفتوحا

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" عن انتهاء عملية

توقيف ناقلة النفط البريطانية "استينا ايمبرو" الا ان ملف البت

بمخالفاتها ما زال مفتوحا.وقال موسوي في تغريدة على حسابه الخاص بموقع تويتر اليوم الاربعاء: من

خلال متابعة وزارة الخارجية والتعاون القيم من قبل السلطة القضائية

ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، تم اليوم (الاربعاء) الانتهاء من

عملية توقيف السفينة، استينا ايمبرو، لكن ملف البت ببعض المخالفات

التي ارتكبتها والاضرار البيئية التي سببتها مازال مفتوحا.واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان مالك وقبطان السفينة قدما

تعهدا خطيا بقبول قرار المحكمة.

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