تظاهرات وأحداث شغب في دارفور جنوب السودان

2019/09/25 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

احتشد المئات من المتظاهرين السودانيين، اليوم الأربعاء، أمام بيت الضيافة في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، مطالبين بإطلاق سراح عدد من قيادات

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