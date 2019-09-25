2019/09/25 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن تهيئة 300 قطعة أرض موزعة على مختلف مديرياتها في المحافظات بغية بناء مدارس فيها ذات سعات دراسية مختلفة، ضمن المشروع الوطني.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، أن “توزيع الأراضي بغية بناء المدارس جاء للمساهمة في فك حالة الدوام الثنائي والثلاثي الذي تُعاني منه أغلب مدارس البلاد”، مبينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن تهيئة 300 قطعة ارض لبناء مدارس ضمن المشروع الوطني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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