تدمير مضافتين لداعش الإرهابي في ديالى

2019/09/25 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي ، اليوم الاربعاء، تدمير مضافتين في البساتين المحاذية لنهر خريسان بين ناحيتي العبارة ابي صيدا.

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