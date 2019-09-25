وزير العمل يعلن صرف الوجبة الخامسة للأسر المشمولة براتب الإعانة الاجتماعية

2019/09/25 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاربعاء، شمول (44764) من الاسر المتقدمة للحصول على راتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات.

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