ميسي:أنا وكريستيانو لا نقبل الهزيمة

2019/09/25 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد قائد برشلونة، ليونيل ميسي، بالجوهرة الصاعدة في صفوف البلوجرانا، أنسو فاتي، قائلا إنه “لاعب رائع ويمتلك كل مقومات النجاح”.وفي مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم، قال ميسي إنه معجب كثيرا بأنسو فاتي ويحاول مساعدته، لكنه طالب في الوقت نفسه بالصبر عليه.وأضاف “أراه بعيني،

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