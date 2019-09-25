الأمن النيابية: سيكون لنا موقف من الاعتداء على حملة الشهادات العليا

2019/09/25 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص – الاتجاه برس

أكدت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ايناس المكصوصي، الأربعاء، أن لجنتها ستناقش في اجتماعها المقبل الاعتداء على حملة الشهادات العليا وسيكون لها “موقف” بشأن ذلك.

وقالت المكصوصي في حديث لـ”الاتجاه برس” إن “أي اعتداء على أي مواطن كان لن نسمح به ويؤسفنا المشاهد التي رأيناها من الاعتداء على حملة الشهادات العليا ورشقهم بالماء وخصوصا السيدات اللاتي كن بينهم ولكن سيكون لنا موقف بهذا الموضوع ونستمع إلى جميع الجهات”.

وأضافت، أنه “في جلسة يوم غد الخميس، سنجتمع في لجنة الأمن والدفاع ونطرح هذا الموضوع ونستمع إلى جميع الجهات من أجل الوقوف على حقيقة الأمر وسيكون لنا موقف صارم، لأن أي اعتداء مرفوض على المتظاهرين”.

وتعرض حملة الشهادات العليا المعتصمين أمام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى اعتداء، حيث استخدمت القوات الأمنية المياه لتفريقهم.

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