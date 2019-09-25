امير سعودي يرد على المهندس ويطلب من عبد المهدي محاسبته

2019/09/25 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانتقد الامير السعودي سطام بن خالد آل سعود، اليوم الاربعاء، ما اسماه “تهديد” القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس للسعودية، و”الوصول الى الرياض”.وقال سطام بن خالد آل سعود في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أمن وإستقرار السعودية كلامك على العين والرأس..هذا كلام ابو مهدي أحد قادة الحشد الشعبي والكثير منهم يهدد ويتوعد السعودية ويقول سنأخذ الرياض وهي القمة هل سيتم محاسبة قادة الحشد لتهديداتهم وكلامهم الطائفي ليلا نهارا؟”.وكان القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قال إن قواته ستعمل على تطهير المنطقة الحدودية من مسلحي داعش وملاحقتهم في كل مكان وصولا إلى العاصمة السعودية الرياض.وفي تسجيل له بث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أبو مهدي المهندس “لقد أخذنا الحدود السورية وسنستمر بتنظيف مئات الكيلومترات من الحدود ونحولها لقواتنا شرطة حرس الحدود ونحن الآن في أبوجريس” وهي قرية تقع عند الحدود مع سوريا.ومضى قائلا بينما كان يضحك “والله مستمرين ربما حتى الرياض..نذهب للقمة لأننا ما اشتركنا فيها، أين كانت القمة في الرياض أم مكان آخر؟ نذهب للرياض أو جدة ومعنا أنصار الله” في اشارة الى الحوثيين في اليمن.

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