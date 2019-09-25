الاعمار والاسكان تعلن مناقشة توزيع الوحدات السكنية على المستحقين

2019/09/25 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، عن مناقشة تخويل

المحافظات توزيع الوحدات السكنية على المستحقين وزيادة تخصيص الوحدات للقوات

الامنية من 10% الى 20%.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزير بنكَين

ريكاني ترأس اجتماع الجلسة السادسة عشر للمجلس الوطني للاسكان بحضور اعضاء المجلس

من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والوكلاء والمفتش العام للوزارة والمديرين

العامين لدوائر (صندوق الاسكان، الاسكان) ومديرية البلديات العامة”.

وأضاف

البيان, ان “الاتفاق يكون عن طريق الائتمان وليس قرض من خلال استخدام النفط

العراقي كسبيكة ذهب لضمان اكمال المشاريع من قبل الجانب الصيني”، لافتا الى ان

“الاتفاق تضمن إكمال المشاريع بمتابعة خاصة من قبل رئيس الوزراء العراقي ونضيرة

الصيني”.

وأشار

إلى انه “جرى اثناء الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول

الاعمال، ومن اهمها تخويل المحافظات بتوزيع الوحدات السكنية المتبقية على

المستحقين وزيادة نسبة تخصيص الوحدات السكنية من 10% الى 20% للقوات الامنية

والمسلحة، وامكانية شمول شهدائها باطفاء اقيام الوحدات السكنية مثل ما معمول به في

مؤسسة الشهداء”.

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