النفط يعلن تعيين 200 من خريجي هذه الكليات في مصفى كربلاء

2019/09/25 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الدائرة الادارية في وزارة النفط في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، "حصلت موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس لتعيين 200 من خريجي كليات الهندسة بمختلف الاختصاصات في شركة مصافي الوسط/ مصفى كربلاء المقدسة".وطالبت الدائرة الادارية المقبولين في التعيين بـ"مراجعة شركة مصافي الوسط خلال فترة 30 يوما من تاريخ صدور أمر التعيين لغرض إكمال اجراءات التعيين وبخلافه يسقط الحق بالتعيين"، مشيرة الى "قبول الاعتراضات خلال فترة خمسة أيام من تاريخ امر التعيين في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩".

انتهى.ص.هـ.ح.

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