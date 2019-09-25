المباشرة بإنشاء سايلو المهناوية في الديوانية

2019/09/25 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الديوانية

أعلن

الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في الديوانية عن المباشرة بإنشاء

سايلو في الموقع الذي حدد بقضاء المهناوية لاستلام محصول الشلب في القضاء لهذا

الموسم من الفلاحين والمزارعين.

وقال

رئيس الاتحاد المحلي محمد كشاش في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن

السعة الخزنية للسايلو تبلغ 100 ألف طن لاستيعاب محصول الشلب في القضاء والصلاحية

وإنهاء المعاناة التي يعاني منها الفلاحين والمزارعين في القضاء.

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