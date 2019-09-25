2019/09/25 | 19:54

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مجلس بابل يحذر من إعادة موازنة 2019 للحكومة المركزية..



هذا ما سيحصل!

حذر مجلس محافظة بابل، الأربعاء، من عودة مبالغ موازنة 2019 للحكومة

المركزية لتأخر المجلس في المصادقة عليها، عازيا الأمر الى الصراع

الجاري بين الكتل السياسية والصراع بين المجلس والمحافظة.وقال عضو المجلس عقيل الربيعي في تصريح، إن “مجلس بابل لم يصادق على

موازنة 2019 حتى الان رغم إتمام اغلب المحافظات ووزارة التخطيط

والشروع بمرحلة إعلان المشاريع”.وأضاف ان “سبب تأخر المجلس في المصادقة عليها حصل للصراع الجاري بين

الكتل السياسية على المشاريع داخل المجلس من جهة والأزمة السياسية بين

المجلس والمحافظة من جهة أخرى”.وأوضح ان “هناك مخاوف من انتهاء العام الحالي من دون المصادقة

وبالتالي عودة الأموال الى خزينة الحكومة المركزية”، داعيا وزارة

التخطيط الى “المصادقة عليها كواقع حال دون انتظار صراع المجلس

للمصادقة على التعديلات التي أضيفت”.

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