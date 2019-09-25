اليونسيف تكشف: مليونا طفل يمني خارج المدرسة

2019/09/25 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدرت منظمة رعاية الطفولة التابعة للامم المتحدة ( اليونسيف ) أن اكثر

من مليوني طفل يمني خارج المدرسة بسبب الحملة العسكرية المدمرة التي

تقودها السعودية على البلاد منذ اكثر من اربع سنوات.في بيان صدر، الاربعاء، قالت ممثلة اليونيسف في اليمن سارة بيسولو

نيانتي إن “ربع الأطفال اليمنيين البالغ عددهم مليوني طفل قد تسربوا

منذ بداية الحرب السعودية في آذار 2015 “.وحذرت نيانتي من أن ” تعليم 3.7 مليون طفل آخر في خطر لأن المدرسين لم

يتلقوا رواتبهم لأكثر من عامين “، مشيرة الى أنه ” لا يمكن استخدام

خمس المدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للصراع”.وتابعت أن ” العنف والتشرد والهجمات التي تشنها السعودية وحلفائها على

المدارس منعت الكثير من الاطفال من الوصول الى مدارسهم “.واثارت ممثلة اليونيسف المخاوف بشأن مستقبل الأطفال اليمنيين خارج

المدارس ، قائلة إنهم “يواجهون مخاطر متزايدة من جميع أشكال الاستغلال

بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال وعمالة الأطفال والزواج

المبكر”، مبينة ” إنهم يفقدون الفرصة للتطور والنمو في بيئة رعاية

وتحفيز ، وفي النهاية يصبحون محاصرين في حياة من الفقر والمشقة”.يذكر ان السعودية وحلفائها شنت عدوانا مدمرا على البلاد منذ اربع

سنوات وادى الهجوم المدعوم من الغرب ، إلى جانب الحصار البحري ،لتدمير

البنية التحتية للبلاد.

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