انبعاثات الديزل تكلف

2019/09/25 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن ممثلو إدعاء في ألمانيا أن شركة صناعة السيارات "دايملر" ستدفع غرامة قدرها 870 مليون يورو (957مليون دولار) عن انتهاك القواعد التنظيمية المتعلقة

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