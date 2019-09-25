2019/09/25 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أشار تقرير جديد إلى الارتفاع الحاد في عدد الدول التي تملك طائرات حربية مسيرة ضمن قواتها خلال العقد الأخير، ما يشكل تغيرا ملموسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تفقد أحتكارها في مجال الطائرات المسيرة "الدرونات") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تفقد أحتكارها في مجال الطائرات المسيرة "الدرونات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).