2019/09/25 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن تسجيل أكثر من مليون تلميذ في الصف الأول الابتدائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/25 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن تسجيل أكثر من مليون تلميذ في الصف الأول الابتدائي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن تسجيل أكثر من مليون تلميذ في الصف الأول الابتدائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).