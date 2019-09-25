التربية: تسجيل أكثر من مليون تلميذ وتلميذة في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

2019/09/25 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تسجيل أكثر من مليون تلميذ وتلميذة في الصف الاول ضمن المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2019 – 2020 في عموم البلاد باستثناء اقليم كردستان.وذكرالمتحدث باسم الوزارة فراس محمد حسن في بيان تلقته “خطوة برس” ان “مدارس العراق ستشهد دخول ما يُقارب 1,270,432 ألف تلميذ من كلا الجنسين، لتبدأ

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